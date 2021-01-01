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"العربية الفلسطينية": مواقف الجزائر حيال التطبيع مشرفة

السبت 13 نوفمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العربية الفلسطينية": مواقف الجزائر حيال التطبيع مشرفة



رام الله / سما /

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة:" الجزائر كانت و مازالت تدعم القضية الفلسطينية "، مشددا حرص الجزائر على نصرتها، واصلا مواقفها الرافض للتطبيق مع الاحتلال الإسرائيلي ب" مشرفة".

جاءت تصريحاته هذه خلال لقاء صحفي تعقيبا على تصريحات وزير خارجية الجزائر الرافضة للتطبيع مساء اليوم.

وقال عاشور: "نحن الفلسطينيين نعتز بهذه التصريحات التي تعبر عن دعم الجزائر لنا و احتضانها للقضية"، موضحا أن هذه التصريحات خرجت بعد تزايد الضغوطات على الجزائر الشقيقة للانخراط في دائرة العار، بالإشارة إلى التطبيع مع الاحتلال.

ولفت إلى أن الجزائر تشكل حصنا منيعا في وجه محاولات التمدد الصهيوني بالمنطقة، مضيفا :" لاسيما في القارة الأفريقية "، مطالبا الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال بالتراجع عن ذلك، مؤكدا أن الفرصة مازالت سانحة.

وأوضح أن الجزائر لم تنس يوما فلسطين، مستذكرا :" الجزائر أكدت ذات مرة أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، مضيفا" تبقى الجزائر على مواقفها ثابتة  في ظل عدم اعتراف إسرائيل  بحقوق الشعب الفلسطيني وفي ظل التهويد والاستيطان "، لافتا إلى "هذا هوه شعب الجزائر  شعب المليون ونصف المليون شهيد " ، معربا عن شكره للجزائر قيادة وشعبا.
 

#الجبهة العربية الفلسطينية #الجزائر

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