  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: مسيرة حاشدة في ذكرى استشهاد الرئيس عرفات وإعلان وثيقة الاستقلال

السبت 13 نوفمبر 2021 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس: مسيرة حاشدة في ذكرى استشهاد الرئيس عرفات وإعلان وثيقة الاستقلال



طوباس /سما /

 شاركت فعاليات محافظة طوباس، وفصائل العمل الوطني، وأمناء سر حركة "فتح" في أقاليم سوريا ولبنان ومصر، مساء اليوم السبت، بمسيرة جماهيرية، لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والـ33 لإعلان وثيقة الاستقلال.

وانطلقت المسيرة، التي تقدمها عرض عسكري من الأجهزة الأمنية، من دوار الشهداء، وجابت شوارع مدينة طوباس، قبل أن تستقر في ميدان الدولة.

وأشاد محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، بمناقب الشهيد أبو عمار واستذكر عدة مراحل من سيرته النضالية، مجددا العهد بالسير على خطى الشهيد عرفات، والحفاظ على الثوابت الوطنية التي استشهد من أجلها، حتى تحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في مصر محمد غريب، في كلمة أمناء أقاليم الحركة الخارجية: "نحن اليوم بين شعبنا، نعيش لحظات فرح بأننا في أرض الرسالات، وأرض الأنبياء، لكننا نعيش أيضا لحظات حزن، إذ نحيي ذكرى أليمة، وهي ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات".

وأضاف: "ياسر عرفات ما زال حاضرا في قلوب وعقول أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل النضال حتى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

#فعاليات محافظة طوباس #فصائل العمل الوطني #حركة فتح #ذكرى استشهاد ابو عمار

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

بعد ترفيعه لرتبة نقيب.. فيديو استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والملك بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

لم الشمل

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الاتصالات الفلسطينية