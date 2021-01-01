طوباس: مسيرة حاشدة في ذكرى استشهاد الرئيس عرفات وإعلان وثيقة الاستقلال

طوباس /سما /

شاركت فعاليات محافظة طوباس، وفصائل العمل الوطني، وأمناء سر حركة "فتح" في أقاليم سوريا ولبنان ومصر، مساء اليوم السبت، بمسيرة جماهيرية، لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والـ33 لإعلان وثيقة الاستقلال.

وانطلقت المسيرة، التي تقدمها عرض عسكري من الأجهزة الأمنية، من دوار الشهداء، وجابت شوارع مدينة طوباس، قبل أن تستقر في ميدان الدولة.

وأشاد محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، بمناقب الشهيد أبو عمار واستذكر عدة مراحل من سيرته النضالية، مجددا العهد بالسير على خطى الشهيد عرفات، والحفاظ على الثوابت الوطنية التي استشهد من أجلها، حتى تحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في مصر محمد غريب، في كلمة أمناء أقاليم الحركة الخارجية: "نحن اليوم بين شعبنا، نعيش لحظات فرح بأننا في أرض الرسالات، وأرض الأنبياء، لكننا نعيش أيضا لحظات حزن، إذ نحيي ذكرى أليمة، وهي ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات".

وأضاف: "ياسر عرفات ما زال حاضرا في قلوب وعقول أبناء شعبنا الفلسطيني، الذي سيواصل النضال حتى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".