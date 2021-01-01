الرئيس يستقبل وفدا من المجلس الأولمبي الآسيوي

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة ممثل المجلس حيدر عباس فرمن، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية ساري أحمد غنيمة، بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

ورحب الرئيس بالوفد العربي الآسيوي، مؤكدا عمق العلاقات العربية الآسيوية، وأهمية المشاركة في تبادل الخبرات الرياضية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويدعم صمود أبناء شعبنا.

وأشاد الرئيس، خلال اللقاء، بجهود اللجنة الأولمبية الفلسطينية في خدمة الرياضة وتطويرها بما يخدم قطاع الشباب الفلسطني.

بدوره، شكر الوفد، الرئيس عباس على حسن الضيافة والاستقبال، وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وضم الوفد: الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر ايمن المجالي، ومدير العلاقات العامة في المجلس الأولمبي الآسيوي عبد الهادي محمد، ومدير العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية الأردنية محمد لطفي الزماميري، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اسعد مجدلاوي، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية حسن شوقي شعث.