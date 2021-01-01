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نضال المرأة تدعو لأقصى العقوبات ضد جريمة اغتصاب الطفلة برفح

السبت 13 نوفمبر 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نضال المرأة تدعو لأقصى العقوبات ضد جريمة اغتصاب الطفلة برفح



غزة / سما /

أدانت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة الجريمة البشعة باغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات في رفح .

وتابعت الكتلة أن عدم تطبيق القانون وحالة الفلتان وعدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي لا تمت للانسانية بصلة أمر مستهجن ومدان.

وأضافت الكتلة أن ما تعرضت له الطفلة غريب عن اخلاق شعبنا ، داعية حكومة الأمر الواقع التي تدير القطاع بأن تتخذ أقصى العقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة وعدم التهاون بذلك.

كما دعتها إلى السماح للجهات الشرعية المختصة أن تواصل عملها دون أية مضايقات.

واشارت الكتلة على المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة النسوية وأيضا الخاصة بقطاع الطفولة متابعة هذه القضية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة.

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