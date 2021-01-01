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المطران حنا: اعتداءات المستوطنين على شعبنا تندرج في اطار سياسة ممنهجة

السبت 13 نوفمبر 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: اعتداءات المستوطنين على شعبنا تندرج في اطار سياسة ممنهجة



القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، السبت، لدى استقباله وفدا اعلاميا اجنبيا بأن اعتداءات المستوطنين على شعبنا ليست استثناء بل هي سياسة ممنهجة هدفها الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية والامعان في تهميش حضور شعبنا وتصفية قضيتنا الوطنية العادلة.

وأضاف، أن المستوطنين هم جزء من المنظومة الاحتلالية ويعملون وفق برنامج ممنهج هدفه سرقة كل شيء والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وتهجير شعبنا والامعان في سياسة استهدافه واضطهاده.

وتابع، إن اعتداءات المستوطنين سواء كان هذا في القدس ومحيطها وفي غيرها من المحافظات الفلسطينية انما هي سياسات احتلالية بامتياز تندرج في اطار برنامج ممنهج هدفه اضعاف حضور شعبنا في وطنه تمهيدا لتصفية هذه القضية والتي لن تتمكن اية قوة غاشمة في هذا العالم من تصفيتها.

#المطران عطا الله حنا #اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس #اعتداءات المستوطنين

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