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البرهان يعين عضوا في مجلس السيادة السوداني الجديد يدعو للتطبيع السريع مع إسرائيل

السبت 13 نوفمبر 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان يعين عضوا في مجلس السيادة السوداني الجديد يدعو للتطبيع السريع مع إسرائيل



الخرطوم /سما/

عاد العضو في البرلمان السوداني السابق، أبو القاسم محمد برطم، إلى شغل منصب سياسي بعد أن عينه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عضوا في مجلس السيادة الانتقالي الجديد.

ويعد أبو القاسم البرطم من أبرز الداعين للتطبيع السريع مع إسرائيل. 

وكان برطم عضوا مستقلا في البرلمان السوداني لمدة أربع سنوات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وترك السياسة في عام 2019 بعد الإطاحة بالبشير. 

وقاد البرطم التحضيرات سابقا لتشكيل وفد يضم شخصيات سودانية لزيارة إسرائيل في محاولة لتسريع عملية التطبيع بين البلدين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في وقت سابق عن أبو القاسم برطم، أن مهمة الوفد ستركز على العلاقات الثقافية والإنسانية بين السودان وإسرائيل، وليس على العلاقات السياسية أو الاقتصادية. 

وقال برطم، إن الوفد محاولة "لكسر الحاجز النفسي" بين البلدين.

ومنذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، كانت هناك تكهنات بأن السودان سيكون الدولة التالية التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل.

#البرلمان السوداني #السودان #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقيات أبراهام #عبد الفتاح البرهان #مجلس السيادة السوداني

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