36 جريمة قتل منذ بداية العام بالضفة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة العقيد لؤي ارزيقات، إن 36 جريمة قتل سجلت منذ بداية عام 2021، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية "مقلقة".

وأكد ارزيقات في تصريح للإذاعة الرسمية السبت، أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

وعن ارتفاع القتل في الشجارات العائلية، أضاف ارزيقات "أن التربية السيئة التي نزرعها في أطفالنا وشبابنا كعدم الاستماع للآخر وعدم حب الآخر، هذه من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاشكاليات في المدارس والشوارع والطرقات وتتطور الى شجارات كبيرة".

وأوضح: أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في بلدة الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

وفي سياق أخر، أكد ارزيقات أن حوادث السير شهدت ارتفاعا كبيرًا نتيجة زيادة المركبات بصورة مخالفة عن القانون وخاصة المركبات غير القانونية التي يقودها شبان لم يتلقوا تدريباً على قيادة المركبات وفقًا للقانون.

وأضاف: "يجب على أولياء الأمور عدم منح أبنائهم هذه الصلاحيات".

وأشار ارزيقات إلى أن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات تؤدي إلى المخالفات المرورية.