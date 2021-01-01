  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

36 جريمة قتل منذ بداية العام بالضفة

السبت 13 نوفمبر 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
36 جريمة قتل منذ بداية العام بالضفة



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة العقيد لؤي ارزيقات، إن 36 جريمة قتل سجلت منذ بداية عام 2021، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية "مقلقة".

وأكد ارزيقات في تصريح للإذاعة الرسمية السبت، أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

وعن ارتفاع القتل في الشجارات العائلية، أضاف ارزيقات "أن التربية السيئة التي نزرعها في أطفالنا وشبابنا كعدم الاستماع للآخر وعدم حب الآخر، هذه من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاشكاليات في المدارس والشوارع والطرقات وتتطور الى شجارات كبيرة".

وأوضح: أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في بلدة الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

وفي سياق أخر، أكد ارزيقات أن حوادث السير شهدت ارتفاعا كبيرًا نتيجة زيادة المركبات بصورة مخالفة عن القانون وخاصة المركبات غير القانونية التي يقودها شبان لم يتلقوا تدريباً على قيادة المركبات وفقًا للقانون.

وأضاف: "يجب على أولياء الأمور عدم منح أبنائهم هذه الصلاحيات".

وأشار ارزيقات إلى أن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات تؤدي إلى المخالفات المرورية.

#الشرطة الفلسطينية #لؤي ارزيقات #جرائم القتل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الأخبار الرئيسية

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الملك

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاتصالات الفلسطينية