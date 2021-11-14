اغلاق حرم جامعة بيرزيت لليوم الخامس

رام الله / سما /

قررت إدارة جامعة بيرزيت استمرار اغلاق الحرم الجامعي، وعدم عقد نشاطات للطلبة أو متحانات داخله غداً الأحد، وفق ما أعلنت الجامعة على صفحتها الرسمية.

وكانت الجامعة شهدت شجاراً عنيفاً يوم الأربعاء، استدعى إخلاء الحرم الجامعي من الطلبة، وعلى إثره قررت إدارة الجامعة اغلاق الحرم الخميس "على أمل أن تنجح المساعي المبذولة لتطويق المشكلة وإنهائها لضمان عودة آمنة للدوام يوم السبت القادم".

لتعود وتعلن اليوم السبت، أنه "لن تعقد نشاطات للطلبة أو امتحانات غداً الأحد، 14/11/2021، داخل الحرم الجامعي".