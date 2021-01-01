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هيرتسوغ يتحدث مع ابناء عائلة الزوجين الاسرائيليين المعتقلين في تركيا

السبت 13 نوفمبر 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيرتسوغ يتحدث مع ابناء عائلة الزوجين الاسرائيليين المعتقلين في تركيا



القدس المحتلة / سما /

تحدث الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء اليوم مع ابناء عائلة الزوجين الاسرائيليين موردي ونتالي اوكنين المعتقلين فيث تركيا بشبهة التجسس . 

واكد هرتسوغ انه يبذل كل جهد مستطاع مع وزيرة الخارجية الاسرائيلي يئير لابيد من اجل اعادة الزوجين الى ارض "الوطن" في اسرع وقت ممكن.

واوضح هرتسوغ ان الزوجين المعتقلين لا علاقة لهما مع اي من اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية معربا عن قناعته ببراءتهما المطلقة

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد قد اكد هو الاخر انه يعمل على جميع المستويات من اجل اطلاق سراح الزوجين اللذين مددت محكمة تركية فترة اعتقالهما بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في استنبول .

وقال لبيد خلال مكالمة هاتفية اجراها الليلة الماضية مع افراد عائلة الزوجين إنه طلب ان يزورهما القنصل بشكل مستعجل .

وشدد وزير الخارجية الاسرائيلي في بيان أصدره على ان الزوجين اوكنين لا يعملان في أي جهاز استخبارات إسرائيلي.

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