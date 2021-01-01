الشرطة تقوم بفحص ما يزيد عن 11 ألف مركبة منذ إنطلاق حملة الفحص الشتوي في محافظات الوطن

رام الله / سما /

فحصت الشرطة خلال الاسبوع الماضي ومن خلال حملة الفحص الشتوي 11268 مركبة في محافظات الوطن .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة شرطة المرور فحصت خلال الاسبوع الماضي 11268 مركبة خلال حملة الفحص الشتوي التي أطلقتها وزارة النقل والمواصلات والشرطة حيث أنزلت من خلالها 227 مركبة عن الشارع لعدم صلاحيتها وعدم توفر شروط السلامة العامة فيها، وحررت 3928 مخالفة مرورية وحجزت 131 مركبة للتأكد من قانونيتها كما أتلفت 142 مركبة غير قانونية .

كما وتدعو الشرطة كافة السائقين للتأكد من الصلاحية الفنية لمركباتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .