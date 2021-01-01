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الشرطة تقوم بفحص ما يزيد عن 11 ألف مركبة منذ إنطلاق حملة الفحص الشتوي في محافظات الوطن

السبت 13 نوفمبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقوم بفحص ما يزيد عن 11 ألف مركبة منذ إنطلاق حملة الفحص الشتوي في محافظات الوطن



رام الله / سما /

 فحصت الشرطة خلال الاسبوع الماضي ومن خلال حملة الفحص الشتوي  11268 مركبة في محافظات الوطن .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة شرطة المرور فحصت خلال الاسبوع الماضي  11268 مركبة  خلال حملة الفحص الشتوي التي أطلقتها وزارة النقل والمواصلات والشرطة حيث أنزلت من خلالها  227 مركبة عن الشارع  لعدم صلاحيتها  وعدم توفر شروط السلامة العامة فيها، وحررت 3928 مخالفة مرورية وحجزت 131 مركبة للتأكد من قانونيتها  كما أتلفت 142 مركبة غير قانونية .

كما وتدعو الشرطة كافة السائقين للتأكد من الصلاحية الفنية لمركباتهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .

#الشرطة الفلسطينية #حملة الفحص الشتوي

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