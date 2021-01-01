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لجنة أطباء السودان: مقتل 3 محتجين وإصابات متعددة خلال مظاهرات اليوم

السبت 13 نوفمبر 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة أطباء السودان: مقتل 3 محتجين وإصابات متعددة خلال مظاهرات اليوم



الخرطوم /سما/

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا من قبل الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة أن القتيل الأول سقط في مدينة أم درمان متأثرا بإصابته برصاص العسكريين، مضيفة أن الضحيتين الأخريين فارقا الحياة في مستشفى رويال كير ومستشفى الأربعين في العاصمة الخرطوم نتيجة لإصابتهما برصاص حي والاختناق بالغاز المسيل للدموع على التوالي.

وأشارت اللجنة إلى أن عددا كبيرا من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إلى مستشفيات العاصمة، لافتة إلى تفاقم الصعوبات التي تحول دون إيصال الجرحى إلى المستشفيات.

وتابعت اللجنة: "نكرر نداءنا غير العاجز إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى كل الأسرة الدولية بضرورة الالتفات إلى جرائم الانقلابيين واتخاذ الإجراءات الصارمة حماية لحق شعبنا الثائر في التعبير والتظاهر السلمي وانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة".

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