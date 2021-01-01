  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين: مناورات أمريكية غير مقررة في البحر الأسود تحد خطير لكن الرد بالمثل ليس أسلوبا مناسبا

السبت 13 نوفمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: مناورات أمريكية غير مقررة في البحر الأسود تحد خطير لكن الرد بالمثل ليس أسلوبا مناسبا



موسكو /سما/

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خطورة إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة - وبودي التشديد على أنها غير مقررة - في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل وباستخدام الطيران، ومنه الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".

ولفت الرئيس إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت له اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكريا"، مشددا على بطلان هذه الادعاءات.

#فلاديمير بوتين #روسيا #مناورات عسكرية #حلف الناتو

الأكثر قراءة اليوم

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

الأخبار الرئيسية

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الملك

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاسير

الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

الاتصالات الفلسطينية