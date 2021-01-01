سفير البحرين في إسرائيل يزور الأطفال الفلسطينيين منظمة "أنقذ قلب طفل"

القدس المحتلة / سما /

زار السفير البحريني في إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، الثلاثاء الماضي، برفقة السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، العيادة الفلسطينية "أنقذ قلب طفل" في مركز ولفسون الطبي، حيث يتم نقل أطفال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للعلاج، وذلك بغض النظر عن الأوضاع السياسية، والتقى الاثنان بعدد من الأطفال والآباء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في العيادة ويأتون مرة واحدة في الأسبوع للتقييم والعلاج.

وقال الجلاهمة "سنبحث لأول مرة في التعاون الإنساني بين إسرائيل والبحرين". مشيرا "أسمع الكثير عن النشاط الإنساني لمنظمة" أنقذوا قلب طفل "وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا اليوم لأرى العمل بشكل مباشر"،حسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتعمل منظمة "أنقذ قلب طفل" على جلب الأطفال من جميع أنحاء العالم سنويًا للخضوع لعلاجات القلب المنقذة للحياة في إسرائيل.

كما التقى السفير مع مدير عام مركز ولفسون الطبي، الدكتور أنات إنجل، ورئيس منظمة إنقاذ قلب الطفل، يورام كوهين، والمدير التنفيذي، سايمون فيشر، لبحث التعاون الإنساني المستقبلي بين البلدين منذ توقيع اتفاقية أبراهام.

وقام الطرفان بجولة في مستشفى الأطفال الجديد سيلفان آدامز، بعد نهاية الاجتماع، حيث التقوا بالفريق الطبي الذي يضم ثلاثة أطباء فلسطينيين من غزة وطبيبين آخرين من زامبيا وإثيوبيا الذين يشاركون في برنامج التدريب على قلب الطفل.

واختتمت الزيارة باجتماع السفير مع عشرات الأطفال من العراق وميانمار وزامبيا وإثيوبيا وأوغندا ونيجيريا ، بعد خضوعهم للرعاية الطبية المنقذة للحياة في إسرائيل.