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السفير السعودي الأسبق في لبنان يقول إنه تعرض لـ3 محاولات اغتيال (فيديو)

السبت 13 نوفمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير السعودي الأسبق في لبنان يقول إنه تعرض لـ3 محاولات اغتيال (فيديو)



الرياض /سما/

أوضح السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، عبد العزيز خوجة، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بهذه العمليات".

وخلال مداخلة مع قناة "العربية"، قال عبد العزيز خوجة: "تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان..ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان..وذلك خلال عملي كسفير".

وتطرق عبد العزيز خوجة إلى ملف المخدرات قائلا: "أن يتحدث مسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية (بسبب تواجد سوق في المملكة وفق ما نقله المذيع عن مسؤول لبناني)..عيب".

وأشار السفير الأسبق إلى أنه "لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة"، معتبرا أن اللبنانيين "طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان".

وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

#السفير السعودي #السعودية #لبنان #حزب الله #محاولات اغتيال

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