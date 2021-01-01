الاحتلال يعتقل مواطناً ويعتدي على أسرة ويهاجمها بالكلاب بمخيم الأمعري

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، منزلاً بمخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا وحطمت منزلا بعد مهاجمته بالكلاب البوليسية.

وداهمت قوة عسكرية منزل عائلة حبوب بالمخيم وشرعت بالتحقيق مع العائلة وتفتيش المنزل وتخريب الأثاث، بعد أن هاجمت الكلاب البوليسية العائلة وألحقت الأذى بهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامر حبوب ونقلته إلى جهة مجهولة، وسط أعمال استفزاز للعائلة، وتكسير الأثاث ومحتويات المنزل، كما استدعت أحد أفراد العائلة للتحقيق في معسكر "عوفر".

وأقدم الجنود خلال الاقتحام على تفجير أبواب المنزل وتحطيم مركبة للعائلة، بعد أعمال بحث دقيقة داخل المنزل.