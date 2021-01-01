عمليتا إطلاق نار وإصابة 5 مستوطنين في أسبوع بالضفة

رام الله / سما /

شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 72 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، أدت إلى إصابة مواطنين فلسطينيين، وتخللها عمليتي إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

ففي يوم أمس الجمعة، أُصيب مستوطنان رشقا بالحجارة في قرية عزون بقلقيلية، إضافة إلى إصابة 15 مواطناً بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة.

وفي يوم الخميس، أصيب مستوطنان بالحجارة، أحدهما قرب عناتا والآخر قرب مستوطنة "جفعات آساف"، كما أصيب 20 مواطنا بجراح مختلفة، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. فيما ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدة سنجل والحاجز الشمالي لقلقيلية، ومستوطنة بيت إيل. كما تم إحصاء 26 نقاط مواجهة في الخليل وبيت لحم ورام الله وسلفيت ونابلس وقلقيلية.

وشهد يوم الأربعاء، إصابة 3 مواطنين بجراح مختلفة، إضافة لعملية إطلاق نار تجاه مستوطنة كريات أربع بالخليل، فيما ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في سنجل ضمن 6 مواجهات.

وسجل يوم الثلاثاء، إحصاء 6 نقاط مواجهة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وطولكرم، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين بالرصاص.

وفي يوم الاثنين، أصيب مواطن بالرصاص الحي، فيما ألقى شبان زجاجاتهم الحارقة تجاه مستوطنة بيت إيل، وتم إحصاء 15 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين، وطولكرم ونابلس.

وفي يوم الأحد، تم إحصاء 9 نقاط مواجهة في الخليل وبيت لحم وجنين والقدس، كما أعلن عن إصابة مستوطن وثلاثة مواطنين بجراح متفاوتة.

وفي بداية الأسبوع يوم السبت، تم رصد ٣ إصابات بالرصاص المطاطي وإلقاء للزجاجات الحارقة تجاه مستوطنة كرمي تسور بالخليل، وفي بلدة الخضر ببيت لحم، إضافة إلى إصابة مستوطن في أريحا وذلك ضمن 6 نقاط مواجهة.