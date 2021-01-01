صيام: القدس تواجه أخطر مرحلة في إطار سياسة التهويد

القدس المحتلة / سما /

قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم السبت، إن حوالي 25 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس المحتلة.

وذكر صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "سلطات الاحتلال تهدم حوالي 15 منشأة شهرياً في القدس في وقت تواصل فيه منع حصول المقدسيين على تراخيص البناء وبالمقابل تقدم التسهيلات للمستوطنين من أجل البناء في القدس".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع المتضامنين والمعتصمين من التضامن مع أهاليهم في أحياء القدس وما جرى في الطور أمس من قمع للمتضامنين.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك شاهد على جرائمه، بهدف إنجاز مشروعه الصهيوني (القدس الموحدة).

وبين أن المدينة تواجه المرحلة الأخطر في إطار سياسة يمارسها الاحتلال لتهويد المدينة بالكامل لتهجير المقدسيين واحلال المستوطنين مكانهم.