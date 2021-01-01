غزة: إغلاق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

غزة / سما /

أغلقت مباحث التموين والمعادن الثمينة في قطاع غزة، 11 نقطة بيع غاز عشوائية مخالفة لشروط الأمن والسلامة، وذلك بعد استصدار قرار بالإغلاق من الجهات المختصة.

وأوضحت مباحث التموين في بيان لها، أنها خلال جولة تفتيشية برفقة بلدية غزة وشرطة البلديات ضبطت النقاط العشوائية المخالفة وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وبينت مباحث التموين، أن أسباب إغلاق تلك النقاط، لوجودها بين منازل المواطنين، ما يشكل خطورة عالية على المواطنين.

وأحالت لجان التفتيش أصحاب تلك المنشآت إلى الدوائر المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، نظرًا لخطورة أماكنها بين الأحياء السكنية.