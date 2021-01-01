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صدور الديوان السابع للشاعر فراس حج محمد

السبت 13 نوفمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور الديوان السابع للشاعر فراس حج محمد



رام الله / سما /

 صدر مؤخراً عن وزارة الثقافة الفلسطينية ديوان “وشيء من سرد قليل” للكاتب والشاعر الفلسطيني فراس حج محمد.

وجاء الديوان في (258) صفحة من القطع المتوسط، والكتاب من تصميم وإخراج فاطمة حسين.

وتتمركز قصائد الديوان البالغ عددها (38) نصا حول شعر الحب والغزل في تنويعاتها الشعرية المتعددة، وتكثر في الديوان القصائد المكونة من عدة مقطوعات، وحضرت مفردات السرد في بعض عناوينها وبنيتها النصية.

يذكر أن هذا الديوان هو الإصدار السابع في قائمة الإصدارات الشعرية للكاتب حج محمد، والكتاب الرابع والعشرين من مجموع إصداراته المتعددة بين الشعر والسرد والقصة والمقالة والنقد.

#وزارة الثقافة الفلسطينية

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