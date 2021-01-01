حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ورئيس الوزراء العراقي

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مهنئًا إياه بالنجاة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرًا، مثمنًا موقفه مما حدث والذي تحلى بالحكمة والصبر.

وعبر هنية، عن أمنيته للعراق بأن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة، مشددًا على أن العراق كان ولا يزال يشكل عمقًا استراتيجيًا لقضية فلسطين، ومظلة حامية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو التحرير والعودة والاستقلال. كما جاء في بيان لمكتبه.

من جانبه عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لهذا الاتصال وتقديره العالي له، مؤكدًا تمسكه بالحكمة والصبر في التعامل مع هذه اللحظة الدقيقة من حياة الشعب العراقي، متمنيًا للشعب الفلسطيني النصر والوحدة في مواجهة التحديات والأخطار، وشدد على الوحدة الفلسطينية الداخلية.

وهو ما أكد عليه أيضًا هنية الذي قال “سنواصل العمل بكل حرص على تحقيق وحدة شعبنا في مواجهة كل الأخطار والتحديات”.