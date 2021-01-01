الاونروا تنفي بشدة نيتها اغلاق مدارسها في الاردن خلال الشهور الاربعة القادمة

القدس المحتلة/سما/

نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" صحة الانباء التي تناولها بيان اتحاد الموظفين بالاردن والذي صدر امس والذي اشار الى ان المنظمة الدولية ستقوم باغلاق المدارس في وجه الطلاب خلال الاربعة شهور القادمة.

وقال المستشار الاعلامي الاونروا عدنان ابو حسنه في تصريحات اذاعية اه اليوم ان هذا الموضوع لم يطرح ابدا وان من شان تلك الاخبار ان تثير القلق والخوف بين اهالي الطلاب والهيئة التدريسية فيما لم تطرح الاونروا هذا الموضوع نهائيا .

وطالب ابو حسنه وسائل الاعلام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية داخل الاونروا والتي تعبر عن السياسة والتوجهات الحقيقية للمنظمة الدولية فقط.

