  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: حرائق وخطر انهيار أشجار وجرف قارب بسبب الظروف الجوية

السبت 13 نوفمبر 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: حرائق وخطر انهيار أشجار وجرف قارب بسبب الظروف الجوية



القدس المحتلة / سما /

 وردت تقارير عن وقوع بعض الأحداث غير العادية نتيجة اجتماع الرياح القوية والجفاف والحرارة، ومن بينها حريقان في شمال ووسط اسرائيل، وجرف قارب مطاطي في بحيرة طبريا وخطر انهيار الأشجار.

وتم إخلاء 75 منزلاً بالقرب من احدى الحرائق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بستة منها. ولم تقع إصابات في الحادث باستثناء رجل إطفاء يبلغ من العمر 20 عاما يعاني من استنشاق الدخان وحالته معتدلة.

ونتيجة للرياح القوية، انجرف المصطافون في قارب مطاطي إلى أعماق البحر دون القدرة على العودة إلى الشاطئ وتم الإبلاغ عن ذلك في غرفة التحكم في جمعية مدن طبريا. وتمكنت الشرطة البحرية الاسرائيلية من الوصول إلى البحارة وإعادتهم إلى الشاطئ. وتم تحذير بقية المصطافين من دخول المياه بوسائل الطفو. كما طُلب منهم تجنب الجلوس تحت الأشجار.

#اسرائيل #حرائق

الأكثر قراءة اليوم

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

إيكونوميست: المسيّرات سلاح إيران المفضل.. وإسرائيل التي عملت على تطويرها أصبحت تخشاها

الأخبار الرئيسية

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الملك

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاسير

الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

اغتصاب

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

حد

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

الاتصالات الفلسطينية