اسرائيل: حرائق وخطر انهيار أشجار وجرف قارب بسبب الظروف الجوية

القدس المحتلة / سما /

وردت تقارير عن وقوع بعض الأحداث غير العادية نتيجة اجتماع الرياح القوية والجفاف والحرارة، ومن بينها حريقان في شمال ووسط اسرائيل، وجرف قارب مطاطي في بحيرة طبريا وخطر انهيار الأشجار.

وتم إخلاء 75 منزلاً بالقرب من احدى الحرائق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بستة منها. ولم تقع إصابات في الحادث باستثناء رجل إطفاء يبلغ من العمر 20 عاما يعاني من استنشاق الدخان وحالته معتدلة.

ونتيجة للرياح القوية، انجرف المصطافون في قارب مطاطي إلى أعماق البحر دون القدرة على العودة إلى الشاطئ وتم الإبلاغ عن ذلك في غرفة التحكم في جمعية مدن طبريا. وتمكنت الشرطة البحرية الاسرائيلية من الوصول إلى البحارة وإعادتهم إلى الشاطئ. وتم تحذير بقية المصطافين من دخول المياه بوسائل الطفو. كما طُلب منهم تجنب الجلوس تحت الأشجار.