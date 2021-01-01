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مصرع 3 وإصابة 500 بلدغ عقارب جراء أحوال جوية نادرة جنوبي مصر

السبت 13 نوفمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 3 وإصابة 500 بلدغ عقارب جراء أحوال جوية نادرة جنوبي مصر



القاهرة /سما/

 تشهد محافظة أسوان جنوب مصر، طقسا نادرا على طبيعتها الحارة، لهطول أمطار كثيفة تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 503 أشخاص نتيجة إصابتهم بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس.

وأضاف حنفي، أنه تم توزيع المصابين على مستشفيات جميع المراكز بالمحافظة (أسوان الجامعي، دراو وكوم أمبو) وتم توفير لهم المصل داخل المستشفيات .

وكان وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة.

وكشف محافظ أسوان أنه جار العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على أصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو الذى يتوازي مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.

يأتى ذلك في إطار متابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس وعقب انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية على بعض مراكز ومدن المحافظة.

#محافظة أسوان #مصر

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