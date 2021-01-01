منخفضات جوية تنهي الانقطاع المطري الأسبوع القادم

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، ان تتأثر المنطقة خلال الفترة القادمة بمنخفضات جوية وطقس شتوي طال انتظاره مع تأخر تساقط الامطار عن المعتاد هذا الموسم، وحصول مختلف المناطق الفلسطينية على كميات قليلة من الامطار منذ بداية الموسم المطري حتى الان.

وأوضح الراصد الجوي، ان أول منخفض جوي شتوي سيبدأ تأثيره على المنطقة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، مع اقتراب كتلة هوائية باردة، يصاحبها تساقط الأمطار على مختلف المناطق، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتابع الراصد الجوي، ان المعطيات الاولية تشير إلى ان المنخفض الجوي القادم سيستمر بالتأثير على المنطقة لأكثر من يوم.

وأضاف الراصد الجوي، أن طقس هذا الأسبوع سيكون متقلبا أيضا، حيث ستشهد بعض المناطق هذه الليلة وغدا الأحد تساقط امطار محلية من الامطار مع ارتفاع نسبة الغبار في الاجواء، ونشاط على الرياح الشرقية التي تزيد الاحساس بالبرودة خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات الصباح والمساء، كما يحتمل تساقط زخات محلية الامطار على بعض المناطق المناطق الثلاثاء والأربعاء ونهاية الأسبوع، مع انخفاض على الحرارة.

وتابع الراصد الجوي، ان منخفض بداية الأسبوع المقبل لن يكون الأخير هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تسقط الامطار لأكثر من مرة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي مع قدوم منخفضات جديدة، وهو ما يعني بدء الموسم المطري والطقس البارد بشكل فعلي، وما ما يستدعي الاستعداد لطقس أكثر برودة من خلال تحضير المدافىء، واتخاذا الاجراءات اللازمة.