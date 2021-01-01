  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منخفضات جوية تنهي الانقطاع المطري الأسبوع القادم

السبت 13 نوفمبر 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفضات جوية تنهي الانقطاع المطري الأسبوع القادم



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، ان تتأثر المنطقة خلال الفترة القادمة بمنخفضات جوية وطقس شتوي طال انتظاره مع تأخر تساقط الامطار عن المعتاد هذا الموسم، وحصول مختلف المناطق الفلسطينية على كميات قليلة من الامطار منذ بداية الموسم المطري حتى الان.

وأوضح الراصد الجوي، ان أول منخفض جوي شتوي سيبدأ تأثيره على المنطقة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، مع اقتراب كتلة هوائية باردة، يصاحبها تساقط الأمطار على مختلف المناطق، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتابع الراصد الجوي، ان المعطيات الاولية تشير إلى ان المنخفض الجوي القادم سيستمر بالتأثير على المنطقة لأكثر من يوم.

وأضاف الراصد الجوي، أن طقس هذا الأسبوع سيكون متقلبا أيضا، حيث ستشهد بعض المناطق هذه الليلة وغدا الأحد تساقط امطار محلية من الامطار مع ارتفاع نسبة الغبار في الاجواء، ونشاط على الرياح الشرقية التي تزيد الاحساس بالبرودة خاصة في المناطق الجبلية خلال ساعات الصباح والمساء، كما يحتمل تساقط زخات محلية الامطار على بعض المناطق المناطق الثلاثاء والأربعاء ونهاية الأسبوع، مع انخفاض على الحرارة.

وتابع الراصد الجوي، ان منخفض بداية الأسبوع المقبل لن يكون الأخير هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تسقط الامطار لأكثر من مرة خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي مع قدوم منخفضات جديدة، وهو ما يعني بدء الموسم المطري والطقس البارد بشكل فعلي، وما ما يستدعي الاستعداد لطقس أكثر برودة من خلال تحضير المدافىء، واتخاذا الاجراءات اللازمة.

#الارصاد الجوية #المنخفض الجوي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الأخبار الرئيسية

ygp5E-780x470

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الملك

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاسير

الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

اغتصاب

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

حد

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

الاتصالات الفلسطينية