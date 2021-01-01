  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب

السبت 13 نوفمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب



القدس المحتلة /سما/

هبطت طائرة أقلعت من نيويورك وكانت متوجهة إلى تل أبيب، اضطراريا في فرنسا، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، عصر اليوم، السبت.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية (American Airlines) وعلى متنها 150 مسافرا معظمهم إسرائيليين.

وعُلم أن الطائرة أقلعت من مطار مطار جون إف كينيدي الدولي باتجاه مطار بن غوريون في اللد، قبل أن تضطر للهبوط اضطراريا في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبين لاحقا أن إعلان حالة الطوارئ في الطائرة وقرار الهبوط اضطراريا في باريس، اتخذ في أعقاب شعور أحد ركابها بالإعياء والمرض.

ومن المتوقع أن تُستأنف رحلة الطائرة المقررة إلى تل أبيب، في وقت لاحق، مساء اليوم.

#هبوط اضطراري #الخطوط الجوية الأميركية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الأخبار الرئيسية

الاسير

الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

اغتصاب

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

حد

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

صحيفة

صحيفة فرنسية: شباب غزة يدافع عن أرضه بالغالي والنفيس حتى الموت

الشعبية

الشعبية : لقاءات مرتقبة مع حماس وفتح ضمن رؤية لتحريك المصالحة

الاتصالات الفلسطينية