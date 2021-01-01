بريطانيا: محاكمة رجل يرتدي قصمانا تدعم"حماس والجهاد"..صورة

لندن/سما/

حُوكم رجل في بريطانيا بسبب ارتدائه قمصاناً تدعم فصائل فلسطينية تقاتل إسرائيل، وذلك لكون هذه الفصائل مدرجة على "لوائح الإرهاب" في المملكة، بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

الصحيفة أشارت إلى أن فراس الجيوسي الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، ارتدى قمصاناً تدعم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وكذلك قمصاناً تدعم حركة "الجهاد الإسلامي".

أضافت الصحيفة أن الجيوسي "أقر بالذنب في أربع تهم تتعلق بارتداء مواد تدعم منظمة محظورة أمام محكمة الصلح في ويستمنستر، يوم الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني".







تتعلق التهم بارتدائه قمصاناً تدعم "مجموعتين محظورتين ومصنفتين بأنهما إرهابية في المملكة المتحدة.

تستند ثلاث من التهم إلى ارتداء الجيوسي هذه الملابس في غولدرز غرين، وهي منطقة في شمال لندن بها عدد كبير من السكان اليهود، في 8 و 9 يونيو/حزيران 2021.

أما التهمة الرابعة فتتعلق بحادث في قلعة باربوري، وهو حصن مبني على تل يعود للعصر الحديدي في ويلتشير، في 30 مايو/أيار 2021.

وقف الجيوسي من بلدة سويندون "في قفص الاتهام لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه قبل الإقرار بالذنب في التهم الموجهة إليه"، وأرجأ رئيس القضاة، بول غولدسبرينغ، النطق بالحكم إلى 17 ديسمبر/كانون الأول لإعداد التقارير.

القاضي قال إن "هذه القضايا يصعب الحكم فيها. هناك خط رفيع بين دعم قضية مشروعة ودعم منظمة محظورة وقد قدمت استئنافك على هذا الأساس".

بحسب The Guardian أُفرِج عن الجيوسي، الذي علمت المحكمة أنه مصاب بالتوحد، بكفالة مشروطة.