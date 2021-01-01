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الأسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

السبت 13 نوفمبر 2021 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ



رام الله/سما/

أبلغ أطباء في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، ذوي الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوما، بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة.

وقال حسن الفسفوس شقيق كايد، إن الأطباء أخبروه بذلك نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.


وأشار إلى أن شقيقه يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

ولفت الفسفوس إلى أن اضراب كايد المستمر تسبب له بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدمت التماسا الخميس الماضي لمحكمة الاحتلال “العليا” عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عنه، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، بعد أن اتخذت قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرتين.

#كايد الفسفوس

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