بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

غزة/سما/

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن ما حصلت عليه المقاومة خلال عملية حد السيف يمثل كنزاً استخبارياً حقيقياً وضربة غير مسبوقة لاستخبارات العدو وقوات نخبته الخاصة.

وقال القائد الميداني في كتائب القسام "أبو محمد" خلال فيلم وثائقي "الخيبة" عرضته قناة الأقصى، مساء الجمعة، "لقد كشفنا عن جزء يسير مما وقع في أيدي المقاومة حين قامت كتائب القسام بكشف العديد من الشخصيات التي كانت تعبث في الكثير من الساحات".

وأضاف أبو محمد، "لقد سطر المجاهدون روح منقطعة النظير خلال عملية مطاردة وملاحقة قوة "سيرت متكال" أثناء فراراها شرق خانيونس، وخاض أبطال المقاومة اشتباكات عنيفة تحت القصف واشتبكوا مع الطيران الصهيوني، وانسحب الاحتلال الصهيوني ووحدته شرق خانيونس تحت مرمى نيران المقاومة".



وعرض خلال الفيلم الوثائقي مقتنيات عسكرية غنمتها المقاومة من القوات الخاصة خلال عملية حد السيف.

لمشاهدة الفيلم كاملاً أضغط على الرابط التالي https://seraj.tv/episode/8711/