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4 وفيات و90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 13 نوفمبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 وفيات و90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 2، الخليل 8، ضواحي القدس 1، بيت لحم 5، جنين 6، رام الله والبيرة 11، طولكرم 0، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 53".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 30، ضواحي القدس 2، بيت لحم 6، جنين 14، رام الله والبيرة 16، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، نابلس 8، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 170”.


 
وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في جنين وحالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#اصابات كورونا #فلسطين #وفيات كورونا في فلسطين

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