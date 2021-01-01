صحيفة: الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت/سما/

ذكرت جريدة "الانباء" الالكترونية اللبنانية ، يوم السبت، استنادًا الى معلومات دبلوماسية بانه تم التوصل الى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقنياً .

وأشارت الصحيفة الى انه مع ذلك تبقى مسألة التوقيت السياسي لتوقيع الاتفاق معتبرة ان هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله.

ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.





وتشير مصادر متابعة للجريدة اللبنانية إلى أنّ هذا الملف ينتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية لاتّخاذ القرار النهائي بشأنه. ولم يؤكد هذا النبأ من أي مصدر آخر