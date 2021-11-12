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شاهد: لاعب أنغولا يعتدي على مدرب منتخب مصر وصلاح يتدخل

السبت 13 نوفمبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لاعب أنغولا يعتدي على مدرب منتخب مصر وصلاح يتدخل



وكالات/سما/

نشبت مشادة كبيرة بين لاعبي مصر وأنغولا، خلال مباراة المنتخبين، أمس الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022".

وبدأت الأزمة مع سقوط أيمن أشرف مدافع منتخب مصر أرضا، بعد التحام من أحد لاعبي أنغولا، الذي دفعه بقوة خارج حدود الملعب.


وعاتب الجهاز الفني لمنتخب مصر اللاعب الأنغولي، لكن الأمور تفاقمت باندفاع اللاعبين الانغوليين تجاه جهاز "الفراعنة".

وحاول مدرب منتخب مصر، كارلوس كيروش، تهدئة الأمور، إلا أن لاعب أنغولا، شو، دفع مدرب "الفراعنة".


وأثار هذا التصرف حفيظة لاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي تحدث مع حكم المباراة، مطالبا بمعاقبة اللاعب الأنغولي.

إلا أن الحكم اكتفى بإنذار شو، بجانب منح اللاعب المصري محمد النني البطاقة الصفراء.

وعلق كيروش بعد المباراة على محاولة لاعب أنغولا الاعتداء عليه، قائلا: "ليس مهما، الجميع شاهد أنني كنت أشتكي من قرار سيئ من الحكم، وأتى اللاعب وتفوه بألفاظ سيئة، لكنني غير مهتم بهذا الأمر الآن، أود أن أقول له إنني بدأت مسيرتي في التدريب قبل ولادته بسنوات، يجب أن يكون هناك من يعلم الشباب هذا الأمر".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليضمن منتخب مصر تأهله إلى الدور الثالث والحاسم من التصفيات، بعدما نجح في تأمين صدارة المجموعة، رافعا رصيده إلى 11 نقطة بفارق أربع نقاط عن منتخب الغابون، أقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة "تحصيل حاصل" بين المنتخبين.

#انغولا #مصر #محمد صلاح

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