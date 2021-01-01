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في مشهد بطولي.. شاب مصري ينقذ رضيعا خلال حريق شمال القاهرة

السبت 13 نوفمبر 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



القاهرة/سما/

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق شابا في مشهد بطولي وهو ينقذ طفلا رضيعا خلال حريق نشب في شقة سكنية بمدينة العبور الجديدة شمال شرق القاهرة.

وأظهر الفيديو لحظة وقوف شاب على شرفة شقة بالطابق الرابع في أحد العقارات بحي الكرامة في العبور الجديدة بينما اشتعلت النيران في الطابق الخامس وهو يتسلم رضيعا من أيدي شخصين يعتقد أنهما أباه وأمه في الشقة التي بدأ الحريق الانتشار فيها.

ودفعت السلطات المحلية بسيارتي إطفاء إلى المكان وجرت السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة الساكنة في الشقة، إلا أن مالكها تعرض لاختناق نتيجة الحريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والخروج فور تقديم الخدمة الطبية له.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تبين بالمعاينة والفحص أن الحريق كان نتيجة حدوث ماس كهربائي بالميكرويف بمطبخ الشقة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.

#مصر

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