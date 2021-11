ناسا تشارك صورة مفصلة لـ"رجل الثلج" المنحوت من الغاز والغبار على بعد 6 آلاف سنة ضوئية

شاركت ناسا صورة جديدة من هابل لسديم لامع يشبه "رجل ثلج" يحوم في الفضاء، على بعد 6000 سنة ضوئية من الأرض.

ويقع سديم الرجل الثلجي، وهو سديم انبعاثي، في كوكبة الكوثل (Puppis) في السماء الجنوبية.

والسدم الانبعاثية عبارة عن سحب منتشرة من الغاز أصبحت مشحونة بشدة بواسطة طاقة النجوم الضخمة القريبة لدرجة أنها تتوهج بضوءها الخاص.

☃️ It’s a space snowman!



This newly released Hubble image of the Snowman Nebula is an example of an emission nebula, which is a cloud of gas that’s become so charged by the energy of nearby massive stars that it glows with its own light: https://t.co/wIkreAIZPS#NebulaNovember pic.twitter.com/vgatRR9XxG