10 أسباب صحية كامنة تجعلك تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت

وكالات/سما/

نشعر جميعا بالتعب من حين إلى آخر، والذي يمكن عادة تخفيفه بالنوم والراحة. لكن التعب الشديد شعور مختلف تماما ويمكن أن يُعرف أيضا بالإرهاق، لا يمكن أن بهذه الطريقة.



والإرهاق ليس مجرد مصدر إزعاج، بل إنه أمر خطير للغاية أن تكون متعبا طوال الوقت، حيث يمكن أن يؤثر التعب الشديد على خيارات نمط الحياة والعادات والمزاج، كما أنه يمكن أن يتسبب في وقوع العديد من حوادث السير، ولذلك من المهم إدارة التعب والوصول إلى السبب الجذري الكامن وراءه.

وفي ما يلي الأسباب العشرة المحتملة للإرهاق الشديد طوال الوقت، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية:

فقر الدم بسبب نقص الحديد

أحد الأسباب الطبية الأكثر شيوعا للشعور بالإرهاق المستمر هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وإذا كنت تعاني من نقص الحديد، فإنه ستشعر بثقل في عضلاتك، وتتعب بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الشعور أيضا ناتجا عن داء ترسب الأصبغة الدموية ما يعني أن لديك الكثير من الحديد، وهذا يسبب أيضا التعب.

وهذه حالة وراثية نادرة نسبيا تصيب الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما.

النوم وتوقف التنفس المرحلي

يحدث انقطاع النفس النومي عندما يتوقف تنفسك أثناء النوم، ويمكن أن يسبب أيضا اللهاث والشخير والاستيقاظ كثيرا والشخير بصوت عال.

لا تؤثر هذه الحالة عليك بشكل مباشر في اليوم، ولكن قلة النوم المرتبطة بها يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب الشديد أثناء النهار.

وقد تجد أيضا صعوبة في التركيز، أو تعاني من تقلبات مزاجية أو صداع عند الاستيقاظ.



وهذه الحالة أكثر شيوعا عند الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن في منتصف العمر، كما أن شرب الكحول والتدخين يزيد الأمر سوءا.

الغدة الدرقية

يعني خمول الغدة الدرقية أن لديك القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية في جسمك، وهذا يجعلك تشعر بالتعب.

وتشمل الأعراض الأخرى زيادة الوزن، والاكتئاب، والحساسية للبرودة، وجفاف الجلد والشعر وآلام العضلات.

مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية هو مرض يستمر مدى الحياة بسبب تفاعل الجهاز المناعي مع الغلوتين، ويمكن أن يعاني هؤلاء الأشخاص من مجموعة من الأعراض، بما في ذلك التعب.

ويمكن أن تتسبب الحالة في قيام جهاز المناعة بمهاجمة أنسجتك عند تناول الغلوتين.

وهذا يضر بأمعائك (الأمعاء الدقيقة) لذلك لا يمكنك تناول بعض العناصر الغذائية.

ويمكن أن يسبب مرض الاضطرابات الهضمية مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الإسهال وآلام البطن والانتفاخ وكذلك التعب.

والغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير، ويمكن العثور عليه في الأطعمة مثل المعكرونة والخبز والكعك والحبوب، ويعاني شخص من كل 100 من هذا التفاعل تجاهه.

متلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن (المعروفة أيضا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي، أو ME) هي إجهاد شديد ومعيق يستمر لمدة أربعة أشهر على الأقل.



ومع هذه الحالة، لا تشعر بالانتعاش بعد النوم، وكأنك لم تحصل على قسط جيد من الراحة في الليل.

ويمكن أن يتسبب ذلك أيضا في استمرار الاستيقاظ أثناء النوم، ويجعلك تشعر بالتعب، أو الإلاهاق، أو ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا عند الاستيقاظ، وتجعلك تشعر بالتعب الشديد والنعاس أثناء النهار.

داء السكري

من الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني الشعور بالتعب الشديد.

والأعراض الرئيسية الأخرى هي الشعور بالعطش الشديد والتبول بكثرة (خاصة في الليل) وفقدان الوزن.

الحمى الغدية

الحمى الغدية هي عدوى فيروسية شائعة تسبب التعب، إلى جانب الحمى والتهاب الحلق وتورم الغدد.

وتحدث معظم حالات الحمى الغدية لدى المراهقين والشباب، وعادة ما تختفي الأعراض في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ومع ذلك، حتى عندما تتعافى، يمكن أن يستمر التعب لعدة أشهر أخرى.

الكآبة

لا يقتصر الاكتئاب على مزاجك فحسب، بل يمكن أن يجعلك أيضا تشعر بالتعب الجسدي واستنزاف الطاقة.

ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "يمكن أن يمنعك من النوم أو يجعلك تستيقظ مبكرا في الصباح، ما يجعلك تشعر بمزيد من التعب أثناء النهار".

متلازمة تململ الساقين



تتضمن متلازمة تململ الساقين الرغبة الشديدة في تحريك ساقيك، ما قد يبقيك مستيقظا في الليل.

وعندما تهز ساقيك دائما في الليل، من المستحيل أن تنام جيدا ليلا وستشعر بالتعب الشديد طوال اليوم.

القلق

قد يكون الشعور بالقلق في بعض الأحيان أمرا طبيعيا تماما، ولكن لدى بعض الأشخاص مشاعر قلق ثابتة لا يمكن السيطرة عليها وتكون قوية جدا لدرجة أنها تؤثر على حياتهم اليومية.

ويمكن أن يشمل ذلك الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت.

ويمكن تشخيص حالتك بناء على أعراضك، والتي قد تشمل الشعور بالضيق أو التوتر، أو الانفعال، أو التعب بسهولة، أو صعوبة التركيز أو صعوبة في النوم، والعضلات المتوترة.

ويسمي الأطباء هذا باضطراب القلق العام (GAD)، وهو أكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال.