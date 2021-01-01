خدمات البريج يعلن عن مدربه الجديد وجهازه المعاون

الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات البريج، تعاقده مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد اعتذار الكابتن خالد أبو زبيدة عن قيادة الفريق.

ونجح البريج بالتعاقد مع المدير الفني، تامر أبو ظاهر، لقيادة الفريق، في المرحلة المقبلة، والاستعدادا بشكل قوي لدوري الدرجة الأولى.

ويسعى البريج إلى الظهور بشكل قوي، خلال المرحلة المقبلة، ومحاولة المنافسة على حصد إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

وفي ذات السياق، كشف النادي عن الجهاز الفني المعاون للمدرب أبو ظاهر.

وعين البريج، الكابتن أحمد عبد السلام مساعدا للمدرب، وعبد الكريم عيسى مديرا للكرة، وأكرم أبو غرابة مدربا عاما، وضياء الكرنز إداري الفريق، وأحمد خلف مسؤول العهدة، فيما سيتم الإعلان عن مدرب الحراس، خلال الأيام المقبلة.