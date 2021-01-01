كروس يكشف عن رأيه في العمل مع أنشيلوتي

وكالات / سما /

أشار لاعب الوسط الألماني توني كروس إلى أن من الطبيعي أن يتأثر فريق ريال مدريد بعض الشئ مع تغيير المدرب زيدان، وقدوم مدرب جديد وهو كارلو أنشيلوتي.

يقوم كروس دوماً بترك حالة من الجدل بعد تصريحاته، وقد أوضح أنه وجد صعوبة على المستوى الشخصي خصوصاً مع عودته من الإصابة، لكنه بخير في الوقت الحالي.

قال كروس في البداية في حواره عن حالته الشخصية: “لقد استغرق الأمر الكثير مني للبدء من جديد بعد الإصابة التي تعرضت لها، لكني أستطيع القول بأنني بخير بعد لعب العديد من المباريات.

وعن الجزء الأول من الموسم الحالي مع المرينجي قال النجم الألماني : “هناك بعض الأشياء الجيدة للغاية، نعم نقوم بعملٍ جيد في كلتا المسابقتين ولكن هناك مجال للتحسين وهذا شئ جيد”.

واصل: “في بعض الأحيان نكتقي بتحقيق النتائج، ولكننا يمكننا تحسين العديد من الأشياء ولدينا الوقت لتحقيق ذلك..عندما تلعب مع مدرب جديد فهو يطلب منك أشياء مختلفة”.

وعن هدفه أمام رايو فاييكانو قبل بداية فترة التوقف قال: “أحب أيضاً تسجيل الأهداف، لكنها ليست مهمتي، لدي أشياء أكثر أهمية..الهدف الذي أنقذته أمام رايو ؟ أخبرني المدرب أنه بمثابة تسجيل هدف”.