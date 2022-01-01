الأرجنتين تضع قدما في المونديال وتعقد حسابات أوروجواي

وكالات / سما /

فازت الأرجنتين على مضيفتها أوروجواي، مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، واقتربت من بلوغ مونديال 2022 في قطر، بينما ابتعد "السيليستي" عن مراكز التأهل.

وتدين الأرجنتين في هذا الفوز بختام الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية، لأنخيل دي ماريا، صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وغاب قائد الأرجنتين ليونيل ميسي عن التشكيل الأساسي، ودفع المدرب ليونيل سكالوني بباولو ديبالا محله، ليشكل خط هجوم "راقصي التانجو" مع دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، إلا أن "البرغوث" نزل الملعب في الدقيقة 72 محل جيوفاني لو سيلسو.

وفي أوروجواي، قاد لويس سواريز خط الهجوم، بينما غاب إدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ورغم أن أوروجواي استحقت التعادل وكانت الهجمات الأكثر في المباراة على مرمى الأرجنتين، إلا أن كل محاولاتها للتسجيل باءت بالفشل، وانتهت المباراة بفوز "راقصي التانجو" بهدف دون رد.

وبفوزها اقتربت الأرجنتين من بلوغ كأس العالم، حيث رفعت رصيدها إلى 28 نقطة معززة مركزها في وصافة التصفيات بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة، التي ضمنت التأهل للمونديال عقب فوزها الخميس على كولومبيا بهدف نظيف.

أما أوروجواي، التي خسرت للمباراة الثالثة على التوالي، فتجمد رصيدها عند 16 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف كولومبيا، التي تحتل المركز الخامس الذي يتأهل صاحبه لخوض مباراة الملحق.