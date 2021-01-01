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ماذا قال ألفيس عقب الرجوع للبرشا؟

السبت 13 نوفمبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال ألفيس عقب الرجوع للبرشا؟



وكالات / سما /

وجّه البرازيلي داني ألفيس ظهير برشلونة، رسالة إلى الجمهور "الكتالوني"، عقب عودته إلى "كامب نو" بشكل رسمي.

وأعلن برشلونة خلال الساعات الماضية, التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ألفيس بشأن انضمامه إلى الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وينضم المدافع البرازيلي إلى تدريبات "البرشا"، بدءا من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق، حتى شهر يناير المقبل.

ونشر ألفيس، عبر حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة له أثناء تقبيل شعار برشلونة، وكتب عليها: "أقاتل بجنون لما يقرب من 5 سنوات للوصول إلى تلك اللحظة".

وأضاف: "لم أكن أعلم أن الأمر سيستمر كل هذا الوقت, لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي".

وتابع: "أعود إلى منزلي الذي لم أغادره مطلقا، وكما قلت قبل مغادرتي، أنا واحد منكم, لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، ولكنه قد يكون أبديا".

وختم: "أراكم قريبا بنفس الحماس الذي كنت عليه في المرة الأولى، وبالرغبة نفسها، في المساعدة على إعادة بناء أفضل نادٍ في العالم!".

#برشلونة #داني ألفيس

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