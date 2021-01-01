افتتاح بطولة الراحل ياسر عرفات لأندية "النخبة" اليوم في غزة

غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات بطولة النخبة للأندية أبطال الدوري والكأس التي تحمل اسم الرئيس الراحل “ياسر عرفات” التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد كرة القدم.

وستجمع مباراة الافتتاح بين فريقي الشجاعية وشباب خانيونس عند الساعة الثانية عصراً على ملعب فلسطين في مباراة الذهاب من الدور الأول.

وتستكمل البطولة عصر الأحد بثلاث مباريات في دور الذهاب تجمع الأولى بين فريقي غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني على ملعب فلسطين، فيما يلتقي الشاطئ مع الصداقة على ملعب اليرموك، بينما يحتضن ملعب رفح مباراة الديربي بين الخدمات والشباب، على أن تقام جميع مباريات الإياب يوم الأربعاء القادم.

وتتأهل أربعة أندية من مجموع مباراتي الذهاب والإياب وصولاً للمباراة النهائية التي تقام يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري.

وتعتبر البطولة خير استعداد للأندية الثمانية للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022، الذي سيُفتتح يوم 4 من شهر من ديسمبر القادم.