الأسيرة نورهان عواد وآخران يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرة من القدس المحتلة وأسيران من الضفة الفلسطينية المحتلة محكومان بالمؤبد يدخلون اليوم 13 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسيرة نورهان إبراهيم فضل عواد، من كفر عقب في القدس المحتلة، المحكومة بالسجن عشرة أعوام، أمضت منه ستة أعوام في سجون الاحتلال منذ اعتقالها عام 2015م.

الأسير جمال عبد الفتاح صبيح الهور (51 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1997، وأمضى 24 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير حسين شريف حسين غوادرة (24 عامًا) من بلدة بير الباشا قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.