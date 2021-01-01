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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 13 نوفمبر 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (7 - 12 نوفمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4701 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4790.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4519 مواطناً و140 أجنبياً، و42 من فلسطيني الداخل.

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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4580 مواطناً، و144 أجنبياً، و66 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#السفر عبر معبر بيت حانون

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