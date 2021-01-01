  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طعم الله: اللجنة قبلت اعتراضين من أصل 61 قدموا للانتخابات المحلية

السبت 13 نوفمبر 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طعم الله: اللجنة قبلت اعتراضين من أصل 61 قدموا للانتخابات المحلية



رام الله/سما/

قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، اليوم السبت، إن اللجنة نظرت في جميع الاعتراضات التي قُدمت على المرشحين والقوائم للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 61، حيث قبلت اعتراضين فقط، وردّت الباقي (59).

وأوضح طعم الله ، أن اللجنة أعلنت قبل عدة أيام الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية، وكان بإمكان أي مواطن أن يعترض على أي مرشح أو قائمة، مشيرا الى أننا نبلغ المعترَض والمعترض عليه بقرار اللجنة.

وأضاف: بإمكان أي شخص غير راضٍ عن القرار الذهاب الى محكمة قضايا الانتخابات، ويطعن في قرارات اللجنة، مؤكدًا أن قرار اللجنة نهائي وغير قابل للاستئناف.

ولفت الى أنه بإمكان أي قائمة أن تنسحب حتى تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، ولا يجوز للقائمة إجراء أي تغيير عليها من حيث الأفراد، وهذا يعني أنها إما أن تبقى كما هي، أو أن تنسحب كليًا، وفي صبيحة اليوم التالي نصل للكشف النهائي للمرشحين، وتبدأ الدعاية الانتخابية.

#فريد طعم الله #الانتخابات الفلسطينية #الانتخابات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

شاهد : أمير سعودي يرد على حسن نصرالله بفيديو

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

إيكونوميست: المسيّرات سلاح إيران المفضل.. وإسرائيل التي عملت على تطويرها أصبحت تخشاها

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قنصلية

واشنطن بوست: قنصلية القدس الشرقية معركة لا يحتاجها بايدن

لبيد

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الج

وزير الخارجية الجزائري يعلق على أنباء بشأن "نية مرشح ليبي للرئاسة" التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

الاتصالات الفلسطينية