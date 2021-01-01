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الشرطة بالضفة: 36 جريمة قتل سجلت منذ بداية 2021 حتى اليوم

السبت 13 نوفمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في رام الله، العقيد لؤي ارزيقات، إن 36 جريمة قتل سجلت منذ بداية العام 2021 حتى هذا اليوم، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية "مقلقة"، رغم أنها أقل مما كانت عليه في الأعوام السابقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

وعن ارتفاع القتل في الشجارات العائلية قال ازريقات في تصريحات صحفية: "أن التربية السيئة التي نزرعها في أطفالنا وشبابنا كعدم الاستماع للآخر وعدم حب الآخر، هذه من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاشكاليات في المدارس والشوارع والطرقات وتتطور الى شجارات كبيرة".

وأوضح: أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

وفي سياق أخر، أوضح ارزيقات  أن حوادث السير شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة زيادة المركبات بصورة مخالفة عن القانون وخاصة المركبات غير القانونية التي يقودها شبان لم يتلقوا تدريبا على قيادة المركبات وفقا للقانون.

وأضاف: "يجب على أولياء الأمور عدم منح أبنائهم هذه الصلاحيات".

وأشار إلى أن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات تؤدي إلى المخالفات المرورية.

#الشرطة #لؤي ارزيقات

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