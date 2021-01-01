الصحة بغزة : وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد إجراء 456 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة عن، تسجيل ( 53 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 170 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية"، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 185616 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2264 حالة.





وذكرت: "إجمالي المتعافين 181739 حالة، إجمالي الوفيات 1613 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 83 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة".

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص،".