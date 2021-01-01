  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة : وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

السبت 13 نوفمبر 2021 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد إجراء 456 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة عن، تسجيل ( 53 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 170 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية"، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 185616 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2264 حالة.


 
وذكرت: "إجمالي المتعافين 181739 حالة، إجمالي الوفيات  1613 وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 83 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة".

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخص،".

#الصحة بغزة #اصابات كورونا بغزة #وفيات كورونا بغزة

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

شاهد : أمير سعودي يرد على حسن نصرالله بفيديو

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

الأخبار الرئيسية

قنصلية

واشنطن بوست: قنصلية القدس الشرقية معركة لا يحتاجها بايدن

لبيد

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الج

وزير الخارجية الجزائري يعلق على أنباء بشأن "نية مرشح ليبي للرئاسة" التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام

الاتصالات الفلسطينية