  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إغلاق مدرسة الباطن في أم الفحم في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة

السبت 13 نوفمبر 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مدرسة الباطن في أم الفحم في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة



أم الفحم/سما/

تقرر، اليوم السبت، إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية في مدينة أم الفحم، بدءا من يوم غد الأحد، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وتحولت مدينة ام الفحم، اليوم، إلى اللون الأصفر وفق الشارة الضوئية لجائحة كورونا وبعلامة 4.6، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية.

وبحسب البيان فإن ذلك "بسبب ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

وأوضحت البلدية أن عدد الحالات النشطة في أم اليوم بلغ 71 إصابة، بعد تشخيص 20 حالة جديدة، صباح اليوم.

ومع ارتفاع الحالة الوبائية، تقرر إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، في ظل إصابة عدد من الطلاب بكورونا وخروج عدد آخر للعزل الصحي.

واتخذ القرار بواسطة وزارتي الصحة والتعليم وبالتشاور مع بلدية ام الفحم وإدارة المدرسة ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، بحسب ما جاء في بيان البلدية.

هذا وناشدت بلدية أم الفحمن في بيانها، الأهالي بعدم إرسال أبنائهم المصابين أو الذين أجروا فحوصات كورونا، إلى المدرسة، قبل ظهور النتائج السلبية لهذه الفحوصات.

#أم الفحم #فيروس كورونا #اغلاق مدرسة الباطن

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

شاهد : أمير سعودي يرد على حسن نصرالله بفيديو

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : وفاة واحدة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قنصلية

واشنطن بوست: قنصلية القدس الشرقية معركة لا يحتاجها بايدن

لبيد

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الج

وزير الخارجية الجزائري يعلق على أنباء بشأن "نية مرشح ليبي للرئاسة" التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

الاتصالات الفلسطينية