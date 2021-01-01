إغلاق مدرسة الباطن في أم الفحم في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة

أم الفحم/سما/

تقرر، اليوم السبت، إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية في مدينة أم الفحم، بدءا من يوم غد الأحد، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وتحولت مدينة ام الفحم، اليوم، إلى اللون الأصفر وفق الشارة الضوئية لجائحة كورونا وبعلامة 4.6، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية.

وبحسب البيان فإن ذلك "بسبب ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

وأوضحت البلدية أن عدد الحالات النشطة في أم اليوم بلغ 71 إصابة، بعد تشخيص 20 حالة جديدة، صباح اليوم.

ومع ارتفاع الحالة الوبائية، تقرر إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، في ظل إصابة عدد من الطلاب بكورونا وخروج عدد آخر للعزل الصحي.

واتخذ القرار بواسطة وزارتي الصحة والتعليم وبالتشاور مع بلدية ام الفحم وإدارة المدرسة ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، بحسب ما جاء في بيان البلدية.

هذا وناشدت بلدية أم الفحمن في بيانها، الأهالي بعدم إرسال أبنائهم المصابين أو الذين أجروا فحوصات كورونا، إلى المدرسة، قبل ظهور النتائج السلبية لهذه الفحوصات.