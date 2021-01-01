  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نشوب حرائق في القدس والجليل

السبت 13 نوفمبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نشوب حرائق في القدس والجليل



القدس المحتلة/سما/

شب حريقان، اليوم السبت، في القدس والجليل، وسط محاولات لإخمادهما.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت العبري، فإن حريقًا اندلع فجرًا في غابة بالقرب من مستوطنة هار أدار في جبال القدس، مشيرًا إلى أن طواقم الإطفاء بمساعدة طائرات تحاول السيطرة على الحريق.


ووفقًا للموقع، فإن الحريق التهم حتى الآن نحو 60 دونمًا، والرياح لبشديدة تجعل من الصعب على جهود الإطفاء، إخماده.

فيما اندلع حريق آخر بالقرب من معالوت ترشيحا في الجليل الأعلى، وقال الموقع العبري إن ثمة خطر من وصول النيران إلى المنازل في تلك المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الصف الأول من المنازل القريبة من النيران، وسط محاولات لإخماد الحريق.

#القدس المحتلة #الجليل #حريق

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين (فيديو

بالفيديو .. استعراض عسكري للمجندات السعوديات

تقرير: صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تنتظر زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب

البنك المركزي الاسرائيلي: الشيقل عند أعلى مستوى له منذ 25 عاماً

شاهد : أمير سعودي يرد على حسن نصرالله بفيديو

نشر صورة اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري "حدث غير مسبوق"

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: "غير مرحّب به".. وتجديد مباحثات فيينا "خطأ قاسٍ"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة :حالة وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

لبيد

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

الج

وزير الخارجية الجزائري يعلق على أنباء بشأن "نية مرشح ليبي للرئاسة" التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام

الاتصالات الفلسطينية