نشوب حرائق في القدس والجليل

القدس المحتلة/سما/

شب حريقان، اليوم السبت، في القدس والجليل، وسط محاولات لإخمادهما.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت العبري، فإن حريقًا اندلع فجرًا في غابة بالقرب من مستوطنة هار أدار في جبال القدس، مشيرًا إلى أن طواقم الإطفاء بمساعدة طائرات تحاول السيطرة على الحريق.



ووفقًا للموقع، فإن الحريق التهم حتى الآن نحو 60 دونمًا، والرياح لبشديدة تجعل من الصعب على جهود الإطفاء، إخماده.

فيما اندلع حريق آخر بالقرب من معالوت ترشيحا في الجليل الأعلى، وقال الموقع العبري إن ثمة خطر من وصول النيران إلى المنازل في تلك المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الصف الأول من المنازل القريبة من النيران، وسط محاولات لإخماد الحريق.