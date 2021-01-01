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"المشتركة" تنوي طرح مشاريع قوانين أمام الكنيست لإحراج "الموحدة"

السبت 13 نوفمبر 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المشتركة" تنوي طرح مشاريع قوانين أمام الكنيست لإحراج "الموحدة"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن القائمة المشتركة تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة.

وبحسب الهيئة، فإن ذلك جاء بعد نجاح المعارضة بتمرير مشروع قانون إقامة مستشفى سخنين بالقراءة التمهيدية والذي قدّمته منذ أيام القائمة المشتركة.


وأشارت إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تقديم مشروعي قانون، الأول لتخفيض رسوم السفر على طريق رقم ستة والذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء القادم، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون كمينتس.

القدس

#القائمة العربية المشتركة #القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #ايمن عودة

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