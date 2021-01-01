لبيد: نعمل من أجل الإفراج عن الإسرائيليين المعتقلين في تركيا

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية يائير لبيد، أنه يعمل على جميع المستويات، من أجل الإفراج عن الإسرائيليين نتالي وموردي أوكنين، اللذين مددت محكمة تركية، فترة اعتقالهما بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول.



وقال لبيد، خلال مكالمة هاتفية أجراها الليلة الماضية مع أفراد عائلة الإسرائيليين؛ إنه "طلب أن يزورهما القنصل بشكل مستعجل".



ومن المقرر أن تقدم ضدهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التجسس.



ومن المتوقع أن يستأنف وكيلهما التركي القرار، قائلًا: "إن هذا الإجراء سيستغرق أسبوعا". وأضاف: "أن حالتهما جيدة".



ومددت محكمة تركية يوم أمس، بعشرين يومًا فترة اعتقال الإسرائيليين، نتالي وموردي أوكنين من موديعين بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول.



وجاء من القنصلية الإسرائيلية أن النيابة العامة التركية ستقدم ضدهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التجسس.