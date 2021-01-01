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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدا الأحد

السبت 13 نوفمبر 2021 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدا الأحد



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد (14 نوفمبر).

وأوضحت الهيئة ، أن يوم غدِ الأحد سيكون للاسماء المتبقية من الحافلة السادسة + السابعة + الثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/37) ومن كشف جديد (جوازات مصرية)- الأسماء حتى الرقم (50) من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (3 / 2021)، داعية المدرج اسمائهم في الكشوفات بضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2021/37) اضغط هنا 

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (3 / 2021)، اضغط هنا

و للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح #قطاع غزة

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