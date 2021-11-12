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صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرته السحرية للنني (فيديو)

السبت 13 نوفمبر 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرته السحرية للنني (فيديو)



لواندا/سما/

أشعل النجم المصري محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بتمريرة سحرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأنغولي (2-2) يوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتلقى صلاح كرة في الجهة اليمنى وانطلق بسرعة كبيرة قبل أن يمررها من مدافعين بقدمه اليسرى السحرية لزميله محمد النني الذي تابعها في الشباك بتسديدة رائعة، مسجلا  هدف تقليص الفارق "للفراعنة".


وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) وتأهل المنتخب المصري بذلك إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وعزز منتخب مصر صدارته لقائمة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول منافسيه في المجموعة، ليحجز مبكرا بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات.

وفي ما يلي يلي ترتيب المجموعة السادسة بعد منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة:


1- مصر 11 نقطة

2- الغابون 7 نقاط

3- ليبيا 6 نقاط

4- أنغولا 4 نقاط.

#محمد صلاح #ليفربول #انغوليا #مصر واغوليا #مباراة مصر وانغوليا

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